تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
۞ ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا
۞ وَلَا تُجَـٰدِلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلْكِتَـٰبِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ إِلَّا

الذين ظلموا منهم وقولوا امنا بالذي انزل الينا وانزل
ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مِنْهُمْ ۖ وَقُولُوٓا۟ ءَامَنَّا بِٱلَّذِىٓ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ
اليكم والاهنا والاهكم واحد ونحن له مسلمون
إِلَيْكُمْ وَإِلَـٰهُنَا وَإِلَـٰهُكُمْ وَٰحِدٌۭ وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ
٤٦ وكذالك انزلنا اليك الكتاب فالذين اتيناهم
٤٦ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ ۚ فَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَـٰهُمُ
٤٦
الكتاب يومنون به ومن هاولاء من يومن به وما
ٱلْكِتَـٰبَ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ ۖ وَمِنْ هَـٰٓؤُلَآءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِۦ ۚ وَمَا
يجحد باياتنا الا الكافرون ٤٧ وما كنت تتلو من
يَجْحَدُ بِـَٔايَـٰتِنَآ إِلَّا ٱلْكَـٰفِرُونَ ٤٧ وَمَا كُنتَ تَتْلُوا۟ مِن
٤٧
قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب
قَبْلِهِۦ مِن كِتَـٰبٍۢ وَلَا تَخُطُّهُۥ بِيَمِينِكَ ۖ إِذًۭا لَّٱرْتَابَ
المبطلون ٤٨ بل هو ايات بينات في صدور الذين
ٱلْمُبْطِلُونَ ٤٨ بَلْ هُوَ ءَايَـٰتٌۢ بَيِّنَـٰتٌۭ فِى صُدُورِ ٱلَّذِينَ
٤٨
اوتوا العلم وما يجحد باياتنا الا الظالمون ٤٩ وقالوا
أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِـَٔايَـٰتِنَآ إِلَّا ٱلظَّـٰلِمُونَ ٤٩ وَقَالُوا۟
٤٩
لولا انزل عليه ايات من ربه قل انما الايات عند الله
لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَـٰتٌۭ مِّن رَّبِّهِۦ ۖ قُلْ إِنَّمَا ٱلْـَٔايَـٰتُ عِندَ ٱللَّهِ
وانما انا نذير مبين ٥٠ اولم يكفهم انا انزلنا عليك
وَإِنَّمَآ أَنَا۠ نَذِيرٌۭ مُّبِينٌ ٥٠ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ
٥٠
الكتاب يتلى عليهم ان في ذالك لرحمة وذكرى
ٱلْكِتَـٰبَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَرَحْمَةًۭ وَذِكْرَىٰ
لقوم يومنون ٥١ قل كفى بالله بيني وبينكم
لِقَوْمٍۢ يُؤْمِنُونَ ٥١ قُلْ كَفَىٰ بِٱللَّهِ بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ
٥١
شهيدا يعلم ما في السماوات والارض والذين امنوا
شَهِيدًۭا ۖ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟
بالباطل وكفروا بالله اولايك هم الخاسرون ٥٢
بِٱلْبَـٰطِلِ وَكَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ ٥٢
٥٢

٤٠٢