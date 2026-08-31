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۞ فامن له لوط وقال
۞ فَـَٔامَنَ لَهُۥ لُوطٌۭ ۘ وَقَالَ

اني مهاجر الى ربي انه هو العزيز الحكيم ٢٦
إِنِّى مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّىٓ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٢٦
٢٦
ووهبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته
وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِى ذُرِّيَّتِهِ
النبوة والكتاب واتيناه اجره في الدنيا وانه
ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَـٰبَ وَءَاتَيْنَـٰهُ أَجْرَهُۥ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُۥ
في الاخرة لمن الصالحين ٢٧ ولوطا اذ قال لقومه
فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ٢٧ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ
٢٧
انكم لتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد
إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَـٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍۢ
من العالمين ٢٨ اينكم لتاتون الرجال وتقطعون
مِّنَ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٢٨ أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ
٢٨
السبيل وتاتون في ناديكم المنكر فما كان جواب
ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِى نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرَ ۖ فَمَا كَانَ جَوَابَ
قومه الا ان قالوا ايتنا بعذاب الله ان كنت من
قَوْمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوا۟ ٱئْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ
الصادقين ٢٩ قال رب انصرني على القوم المفسدين ٣٠
ٱلصَّـٰدِقِينَ ٢٩ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِى عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ٣٠
٢٩
٣٠

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