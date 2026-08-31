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۞ الم تر
۞ أَلَمْ تَرَ

الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت
إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا۟ مِن دِيَـٰرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ
فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله لذو فضل
فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُوا۟ ثُمَّ أَحْيَـٰهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ
على الناس ولاكن اكثر الناس لا يشكرون ٢٤٣
عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ٢٤٣
٢٤٣
وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم ٢٤٤ من
وَقَـٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌۭ ٢٤٤ مَّن
٢٤٤
ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا
ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًۭا فَيُضَـٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضْعَافًۭا
كثيرة والله يقبض ويبسط واليه ترجعون ٢٤٥
كَثِيرَةًۭ ۚ وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٤٥
٢٤٥

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