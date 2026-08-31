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٢٩. العنكبوت

العنكبوت

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الم ١ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم
الٓمٓ ١ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓا۟ أَن يَقُولُوٓا۟ ءَامَنَّا وَهُمْ

١

لا يفتنون ٢ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين
لَا يُفْتَنُونَ ٢ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ
٢
صدقوا وليعلمن الكاذبين ٣ ام حسب الذين يعملون
صَدَقُوا۟ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَـٰذِبِينَ ٣ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ
٣
السييات ان يسبقونا ساء ما يحكمون ٤ من كان يرجو
ٱلسَّيِّـَٔاتِ أَن يَسْبِقُونَا ۚ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ٤ مَن كَانَ يَرْجُوا۟
٤
لقاء الله فان اجل الله لات وهو السميع العليم ٥ ومن
لِقَآءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَـَٔاتٍۢ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٥ وَمَن
٥
جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن العالمين ٦
جَـٰهَدَ فَإِنَّمَا يُجَـٰهِدُ لِنَفْسِهِۦٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِىٌّ عَنِ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٦
٦

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