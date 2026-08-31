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۞ ان قارون كان من قوم موسى
۞ إِنَّ قَـٰرُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ

فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء
فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ۖ وَءَاتَيْنَـٰهُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُۥ لَتَنُوٓأُ
بالعصبة اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان الله
بِٱلْعُصْبَةِ أُو۟لِى ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُۥ قَوْمُهُۥ لَا تَفْرَحْ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ
لا يحب الفرحين ٧٦ وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخرة
لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ ٧٦ وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْـَٔاخِرَةَ ۖ
٧٦
ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك
وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ
ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين ٧٧
وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِى ٱلْأَرْضِ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ٧٧
٧٧

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