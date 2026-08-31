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۞ ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون ٥١ الذين
۞ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٥١ ٱلَّذِينَ

٥١

اتيناهم الكتاب من قبله هم به يومنون ٥٢ واذا يتلى
ءَاتَيْنَـٰهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ مِن قَبْلِهِۦ هُم بِهِۦ يُؤْمِنُونَ ٥٢ وَإِذَا يُتْلَىٰ
٥٢
عليهم قالوا امنا به انه الحق من ربنا انا كنا من قبله
عَلَيْهِمْ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِهِۦٓ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِۦ
مسلمين ٥٣ اولايك يوتون اجرهم مرتين بما صبروا ويدرءون
مُسْلِمِينَ ٥٣ أُو۟لَـٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا۟ وَيَدْرَءُونَ
٥٣
بالحسنة السيية ومما رزقناهم ينفقون ٥٤ واذا سمعوا
بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَـٰهُمْ يُنفِقُونَ ٥٤ وَإِذَا سَمِعُوا۟
٥٤
اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام
ٱللَّغْوَ أَعْرَضُوا۟ عَنْهُ وَقَالُوا۟ لَنَآ أَعْمَـٰلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَـٰلُكُمْ سَلَـٰمٌ
عليكم لا نبتغي الجاهلين ٥٥ انك لا تهدي من احببت
عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِى ٱلْجَـٰهِلِينَ ٥٥ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ
٥٥
ولاكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين ٥٦
وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ٥٦
٥٦
وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا اولم
وَقَالُوٓا۟ إِن نَّتَّبِعِ ٱلْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَآ ۚ أَوَلَمْ
نمكن لهم حرما امنا يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا
نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا ءَامِنًۭا يُجْبَىٰٓ إِلَيْهِ ثَمَرَٰتُ كُلِّ شَىْءٍۢ رِّزْقًۭا
من لدنا ولاكن اكثرهم لا يعلمون ٥٧ وكم اهلكنا من
مِّن لَّدُنَّا وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٥٧ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن
٥٧
قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من
قَرْيَةٍۭ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ۖ فَتِلْكَ مَسَـٰكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّنۢ
بعدهم الا قليلا وكنا نحن الوارثين ٥٨ وما كان ربك
بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًۭا ۖ وَكُنَّا نَحْنُ ٱلْوَٰرِثِينَ ٥٨ وَمَا كَانَ رَبُّكَ
٥٨
مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم
مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِىٓ أُمِّهَا رَسُولًۭا يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ
اياتنا وما كنا مهلكي القرى الا واهلها ظالمون ٥٩
ءَايَـٰتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِى ٱلْقُرَىٰٓ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَـٰلِمُونَ ٥٩
٥٩

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