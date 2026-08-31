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۞ وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل ادلكم
۞ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ

على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون
عَلَىٰٓ أَهْلِ بَيْتٍۢ يَكْفُلُونَهُۥ لَكُمْ وَهُمْ لَهُۥ نَـٰصِحُونَ
١٢ فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم
١٢ فَرَدَدْنَـٰهُ إِلَىٰٓ أُمِّهِۦ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ
١٢
ان وعد الله حق ولاكن اكثرهم لا يعلمون ١٣
أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّۭ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٣
١٣

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