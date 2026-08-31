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۞ واذا وقع
۞ وَإِذَا وَقَعَ

القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان
ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةًۭ مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ
الناس كانوا باياتنا لا يوقنون ٨٢ ويوم نحشر من كل امة
ٱلنَّاسَ كَانُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا لَا يُوقِنُونَ ٨٢ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍۢ
٨٢
فوجا ممن يكذب باياتنا فهم يوزعون ٨٣ حتى اذا جاءوا قال
فَوْجًۭا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِـَٔايَـٰتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ٨٣ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُو قَالَ
٨٣
اكذبتم باياتي ولم تحيطوا بها علما اماذا كنتم تعملون
أَكَذَّبْتُم بِـَٔايَـٰتِى وَلَمْ تُحِيطُوا۟ بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ
٨٤ ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ٨٥ الم
٨٤ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا۟ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ٨٥ أَلَمْ
٨٤
٨٥
يروا انا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ان في
يَرَوْا۟ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُوا۟ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِى
ذالك لايات لقوم يومنون ٨٦ ويوم ينفخ في الصور ففزع من
ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍۢ لِّقَوْمٍۢ يُؤْمِنُونَ ٨٦ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِى ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن
٨٦
في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكل اتوه
فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَكُلٌّ أَتَوْهُ
داخرين ٨٧ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب
دَٰخِرِينَ ٨٧ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةًۭ وَهِىَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ ۚ
٨٧
صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون ٨٨
صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ أَتْقَنَ كُلَّ شَىْءٍ ۚ إِنَّهُۥ خَبِيرٌۢ بِمَا تَفْعَلُونَ ٨٨
٨٨

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