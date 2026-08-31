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۞ قال سننظر
۞ قَالَ سَنَنظُرُ

اصدقت ام كنت من الكاذبين ٢٧ اذهب بكتابي هاذا
أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَـٰذِبِينَ ٢٧ ٱذْهَب بِّكِتَـٰبِى هَـٰذَا
٢٧
فالقه اليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون ٢٨ قالت يا ايها
فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَٱنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ٢٨ قَالَتْ يَـٰٓأَيُّهَا
٢٨
الملا اني القي الي كتاب كريم ٢٩ انه من سليمان وانه
ٱلْمَلَؤُا۟ إِنِّىٓ أُلْقِىَ إِلَىَّ كِتَـٰبٌۭ كَرِيمٌ ٢٩ إِنَّهُۥ مِن سُلَيْمَـٰنَ وَإِنَّهُۥ
٢٩
بسم الله الرحمان الرحيم ٣٠ الا تعلوا علي واتوني مسلمين ٣١
بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ ٣٠ أَلَّا تَعْلُوا۟ عَلَىَّ وَأْتُونِى مُسْلِمِينَ ٣١
٣٠
٣١
قالت يا ايها الملا افتوني في امري ما كنت قاطعة امرا حتى
قَالَتْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَؤُا۟ أَفْتُونِى فِىٓ أَمْرِى مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ
تشهدون ٣٢ قالوا نحن اولو قوة واولو باس شديد والامر
تَشْهَدُونِ ٣٢ قَالُوا۟ نَحْنُ أُو۟لُوا۟ قُوَّةٍۢ وَأُو۟لُوا۟ بَأْسٍۢ شَدِيدٍۢ وَٱلْأَمْرُ
٣٢
اليك فانظري ماذا تامرين ٣٣ قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية
إِلَيْكِ فَٱنظُرِى مَاذَا تَأْمُرِينَ ٣٣ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا۟ قَرْيَةً
٣٣
افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذالك يفعلون ٣٤
أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓا۟ أَعِزَّةَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةًۭ ۖ وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ٣٤
٣٤
واني مرسلة اليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون ٣٥
وَإِنِّى مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍۢ فَنَاظِرَةٌۢ بِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ٣٥
٣٥

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