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٢٧. النمل

النمل

معلومات
طس تلك ايات القران وكتاب مبين ١ هدى وبشرى
طسٓ ۚ تِلْكَ ءَايَـٰتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابٍۢ مُّبِينٍ ١ هُدًۭى وَبُشْرَىٰ

١

للمومنين ٢ الذين يقيمون الصلاة ويوتون الزكاة وهم
لِلْمُؤْمِنِينَ ٢ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم
٢
بالاخرة هم يوقنون ٣ ان الذين لا يومنون بالاخرة زينا لهم
بِٱلْـَٔاخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْـَٔاخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ
٣
اعمالهم فهم يعمهون ٤ اولايك الذين لهم سوء العذاب
أَعْمَـٰلَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ٤ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوٓءُ ٱلْعَذَابِ
٤
وهم في الاخرة هم الاخسرون ٥ وانك لتلقى القران من
وَهُمْ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ٥ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى ٱلْقُرْءَانَ مِن
٥
لدن حكيم عليم ٦ اذ قال موسى لاهله اني انست نارا ساتيكم
لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ٦ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِۦٓ إِنِّىٓ ءَانَسْتُ نَارًۭا سَـَٔاتِيكُم
٦
منها بخبر او اتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون ٧ فلما جاءها
مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ ءَاتِيكُم بِشِهَابٍۢ قَبَسٍۢ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ٧ فَلَمَّا جَآءَهَا
٧
نودي ان بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب
نُودِىَ أَنۢ بُورِكَ مَن فِى ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَـٰنَ ٱللَّهِ رَبِّ
العالمين ٨ يا موسى انه انا الله العزيز الحكيم ٩ والق عصاك
ٱلْعَـٰلَمِينَ ٨ يَـٰمُوسَىٰٓ إِنَّهُۥٓ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٩ وَأَلْقِ عَصَاكَ ۚ
٨
٩
فلما راها تهتز كانها جان ولى مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف
فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌّۭ وَلَّىٰ مُدْبِرًۭا وَلَمْ يُعَقِّبْ ۚ يَـٰمُوسَىٰ لَا تَخَفْ
اني لا يخاف لدي المرسلون ١٠ الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد
إِنِّى لَا يَخَافُ لَدَىَّ ٱلْمُرْسَلُونَ ١٠ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًۢا بَعْدَ
١٠
سوء فاني غفور رحيم ١١ وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من
سُوٓءٍۢ فَإِنِّى غَفُورٌۭ رَّحِيمٌۭ ١١ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِى جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ
١١
غير سوء في تسع ايات الى فرعون وقومه انهم كانوا قوما فاسقين
غَيْرِ سُوٓءٍۢ ۖ فِى تِسْعِ ءَايَـٰتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِۦٓ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَوْمًۭا فَـٰسِقِينَ
١٢ فلما جاءتهم اياتنا مبصرة قالوا هاذا سحر مبين ١٣
١٢ فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ ءَايَـٰتُنَا مُبْصِرَةًۭ قَالُوا۟ هَـٰذَا سِحْرٌۭ مُّبِينٌۭ ١٣
١٢
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