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۞ واوحينا الى موسى ان اسر بعبادي انكم
۞ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِىٓ إِنَّكُم

متبعون ٥٢ فارسل فرعون في المداين حاشرين ٥٣ ان هاولاء
مُّتَّبَعُونَ ٥٢ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِى ٱلْمَدَآئِنِ حَـٰشِرِينَ ٥٣ إِنَّ هَـٰٓؤُلَآءِ
٥٢
٥٣
لشرذمة قليلون ٥٤ وانهم لنا لغايظون ٥٥ وانا لجميع حاذرون
لَشِرْذِمَةٌۭ قَلِيلُونَ ٥٤ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآئِظُونَ ٥٥ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَـٰذِرُونَ
٥٤
٥٥
٥٦ فاخرجناهم من جنات وعيون ٥٧ وكنوز ومقام كريم ٥٨
٥٦ فَأَخْرَجْنَـٰهُم مِّن جَنَّـٰتٍۢ وَعُيُونٍۢ ٥٧ وَكُنُوزٍۢ وَمَقَامٍۢ كَرِيمٍۢ ٥٨
٥٦
٥٧
٥٨
كذالك واورثناها بني اسراييل ٥٩ فاتبعوهم مشرقين ٦٠
كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَـٰهَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٥٩ فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ ٦٠
٥٩
٦٠

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