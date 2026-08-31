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الترجمة
۞ واوحينا الى موسى ان اسر بعبادي انكم
۞ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِىٓ إِنَّكُم
۞ وَأَوۡحَيۡنَآ
إِلَىٰ
مُوسَىٰٓ
أَنۡ
أَسۡرِ
بِعِبَادِيٓ
إِنَّكُم
متبعون ٥٢ فارسل فرعون في المداين حاشرين ٥٣ ان هاولاء
مُّتَّبَعُونَ ٥٢ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِى ٱلْمَدَآئِنِ حَـٰشِرِينَ ٥٣ إِنَّ هَـٰٓؤُلَآءِ
مُّتَّبَعُونَ
٥٢
فَأَرۡسَلَ
فِرۡعَوۡنُ
فِي
ٱلۡمَدَآئِنِ
حَٰشِرِينَ
٥٣
إِنَّ
هَٰٓؤُلَآءِ
لشرذمة قليلون ٥٤ وانهم لنا لغايظون ٥٥ وانا لجميع حاذرون
لَشِرْذِمَةٌۭ قَلِيلُونَ ٥٤ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآئِظُونَ ٥٥ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَـٰذِرُونَ
لَشِرۡذِمَةٞ
قَلِيلُونَ
٥٤
وَإِنَّهُمۡ
لَنَا
لَغَآئِظُونَ
٥٥
وَإِنَّا
لَجَمِيعٌ
حَٰذِرُونَ
٥٦ فاخرجناهم من جنات وعيون ٥٧ وكنوز ومقام كريم ٥٨
٥٦ فَأَخْرَجْنَـٰهُم مِّن جَنَّـٰتٍۢ وَعُيُونٍۢ ٥٧ وَكُنُوزٍۢ وَمَقَامٍۢ كَرِيمٍۢ ٥٨
٥٦
فَأَخۡرَجۡنَٰهُم
مِّن
جَنَّٰتٖ
وَعُيُونٖ
٥٧
وَكُنُوزٖ
وَمَقَامٖ
كَرِيمٖ
٥٨
كذالك واورثناها بني اسراييل ٥٩ فاتبعوهم مشرقين ٦٠
كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَـٰهَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٥٩ فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ ٦٠
كَذَٰلِكَۖ
وَأَوۡرَثۡنَٰهَا
بَنِيٓ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
٥٩
فَأَتۡبَعُوهُم
مُّشۡرِقِينَ
٦٠
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