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۞ وهو الذي مرج البحرين هاذا
۞ وَهُوَ ٱلَّذِى مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَـٰذَا

عذب فرات وهاذا ملح اجاج وجعل بينهما برزخا
عَذْبٌۭ فُرَاتٌۭ وَهَـٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌۭ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًۭا
وحجرا محجورا ٥٣ وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله
وَحِجْرًۭا مَّحْجُورًۭا ٥٣ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًۭا فَجَعَلَهُۥ
٥٣
نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ٥٤ ويعبدون من دون الله
نَسَبًۭا وَصِهْرًۭا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًۭا ٥٤ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ
٥٤
ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا ٥٥
مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۗ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِۦ ظَهِيرًۭا ٥٥
٥٥

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