تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
۞ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملايكة
۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ

او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا
أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا ۗ لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّۭا كَبِيرًۭا
٢١ يوم يرون الملايكة لا بشرى يوميذ للمجرمين ويقولون
٢١ يَوْمَ يَرَوْنَ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ
٢١
حجرا محجورا ٢٢ وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه
حِجْرًۭا مَّحْجُورًۭا ٢٢ وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا۟ مِنْ عَمَلٍۢ فَجَعَلْنَـٰهُ
٢٢
هباء منثورا ٢٣ اصحاب الجنة يوميذ خير مستقرا
هَبَآءًۭ مَّنثُورًا ٢٣ أَصْحَـٰبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌۭ مُّسْتَقَرًّۭا
٢٣
واحسن مقيلا ٢٤ ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملايكة
وَأَحْسَنُ مَقِيلًۭا ٢٤ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَـٰمِ وَنُزِّلَ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ
٢٤
تنزيلا ٢٥ الملك يوميذ الحق للرحمان وكان يوما على
تَنزِيلًا ٢٥ ٱلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَـٰنِ ۚ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى
٢٥
الكافرين عسيرا ٢٦ ويوم يعض الظالم على يديه يقول
ٱلْكَـٰفِرِينَ عَسِيرًۭا ٢٦ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ
٢٦
يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ٢٧ يا ويلتى ليتني لم
يَـٰلَيْتَنِى ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًۭا ٢٧ يَـٰوَيْلَتَىٰ لَيْتَنِى لَمْ
٢٧
اتخذ فلانا خليلا ٢٨ لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني
أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًۭا ٢٨ لَّقَدْ أَضَلَّنِى عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِى ۗ
٢٨
وكان الشيطان للانسان خذولا ٢٩ وقال الرسول يا رب
وَكَانَ ٱلشَّيْطَـٰنُ لِلْإِنسَـٰنِ خَذُولًۭا ٢٩ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَـٰرَبِّ
٢٩
ان قومي اتخذوا هاذا القران مهجورا ٣٠ وكذالك
إِنَّ قَوْمِى ٱتَّخَذُوا۟ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًۭا ٣٠ وَكَذَٰلِكَ
٣٠
جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا
جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِىٍّ عَدُوًّۭا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَ ۗ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًۭا
ونصيرا ٣١ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جملة
وَنَصِيرًۭا ٣١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةًۭ
٣١
واحدة كذالك لنثبت به فوادك ورتلناه ترتيلا ٣٢
وَٰحِدَةًۭ ۚ كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِۦ فُؤَادَكَ ۖ وَرَتَّلْنَـٰهُ تَرْتِيلًۭا ٣٢
٣٢

٣٦٢