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٢٥. الفرقان

الفرقان

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تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا
تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِۦ لِيَكُونَ لِلْعَـٰلَمِينَ نَذِيرًا

١ الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن
١ ٱلَّذِى لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًۭا وَلَمْ يَكُن
١
له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا ٢
لَّهُۥ شَرِيكٌۭ فِى ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍۢ فَقَدَّرَهُۥ تَقْدِيرًۭا ٢
٢

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