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۞ هيهات هيهات لما توعدون ٣٦ ان هي الا حياتنا
۞ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ٣٦ إِنْ هِىَ إِلَّا حَيَاتُنَا

٣٦

الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين ٣٧ ان هو الا
ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ٣٧ إِنْ هُوَ إِلَّا
٣٧
رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمومنين ٣٨ قال رب
رَجُلٌ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًۭا وَمَا نَحْنُ لَهُۥ بِمُؤْمِنِينَ ٣٨ قَالَ رَبِّ
٣٨
انصرني بما كذبون ٣٩ قال عما قليل ليصبحن نادمين ٤٠
ٱنصُرْنِى بِمَا كَذَّبُونِ ٣٩ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍۢ لَّيُصْبِحُنَّ نَـٰدِمِينَ ٤٠
٣٩
٤٠
فاخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم
فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَـٰهُمْ غُثَآءًۭ ۚ فَبُعْدًۭا لِّلْقَوْمِ
الظالمين ٤١ ثم انشانا من بعدهم قرونا اخرين ٤٢
ٱلظَّـٰلِمِينَ ٤١ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنۢ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ ٤٢
٤١
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