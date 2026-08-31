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۞ ذالك ومن عاقب بمثل
۞ ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ

ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله ان الله
مَا عُوقِبَ بِهِۦ ثُمَّ بُغِىَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ
لعفو غفور ٦٠ ذالك بان الله يولج الليل في
لَعَفُوٌّ غَفُورٌۭ ٦٠ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِى
٦٠
النهار ويولج النهار في الليل وان الله سميع
ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِى ٱلَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌۢ
بصير ٦١ ذالك بان الله هو الحق وان ما يدعون
بَصِيرٌۭ ٦١ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ
٦١
من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير ٦٢
مِن دُونِهِۦ هُوَ ٱلْبَـٰطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْكَبِيرُ ٦٢
٦٢
الم تر ان الله انزل من السماء ماء فتصبح الارض
أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءًۭ فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ
مخضرة ان الله لطيف خبير ٦٣ له ما في السماوات
مُخْضَرَّةً ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌۭ ٦٣ لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ
٦٣
وما في الارض وان الله لهو الغني الحميد ٦٤
وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ ٦٤
٦٤

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