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۞ هاذان خصمان
۞ هَـٰذَانِ خَصْمَانِ

اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب
ٱخْتَصَمُوا۟ فِى رَبِّهِمْ ۖ فَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌۭ
من نار يصب من فوق رءوسهم الحميم ١٩ يصهر به
مِّن نَّارٍۢ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ ١٩ يُصْهَرُ بِهِۦ
١٩
ما في بطونهم والجلود ٢٠ ولهم مقامع من حديد ٢١ كلما
مَا فِى بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ ٢٠ وَلَهُم مَّقَـٰمِعُ مِنْ حَدِيدٍۢ ٢١ كُلَّمَآ
٢٠
٢١
ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها وذوقوا عذاب
أَرَادُوٓا۟ أَن يَخْرُجُوا۟ مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا۟ فِيهَا وَذُوقُوا۟ عَذَابَ
الحريق ٢٢ ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات
ٱلْحَرِيقِ ٢٢ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ
٢٢
جنات تجري من تحتها الانهار يحلون فيها من
جَنَّـٰتٍۢ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ
اساور من ذهب ولولوا ولباسهم فيها حرير ٢٣
أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍۢ وَلُؤْلُؤًۭا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌۭ ٢٣
٢٣

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