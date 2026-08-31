تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
النص بالعربي
الترجمة
۞ هاذان خصمان
۞ هَـٰذَانِ خَصْمَانِ
۞ هَٰذَانِ
خَصۡمَانِ
اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب
ٱخْتَصَمُوا۟ فِى رَبِّهِمْ ۖ فَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌۭ
ٱخۡتَصَمُواْ
فِي
رَبِّهِمۡۖ
فَٱلَّذِينَ
كَفَرُواْ
قُطِّعَتۡ
لَهُمۡ
ثِيَابٞ
من نار يصب من فوق رءوسهم الحميم ١٩ يصهر به
مِّن نَّارٍۢ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ ١٩ يُصْهَرُ بِهِۦ
مِّن
نَّارٖ
يُصَبُّ
مِن
فَوۡقِ
رُءُوسِهِمُ
ٱلۡحَمِيمُ
١٩
يُصۡهَرُ
بِهِۦ
ما في بطونهم والجلود ٢٠ ولهم مقامع من حديد ٢١ كلما
مَا فِى بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ ٢٠ وَلَهُم مَّقَـٰمِعُ مِنْ حَدِيدٍۢ ٢١ كُلَّمَآ
مَا
فِي
بُطُونِهِمۡ
وَٱلۡجُلُودُ
٢٠
وَلَهُم
مَّقَٰمِعُ
مِنۡ
حَدِيدٖ
٢١
كُلَّمَآ
ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها وذوقوا عذاب
أَرَادُوٓا۟ أَن يَخْرُجُوا۟ مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا۟ فِيهَا وَذُوقُوا۟ عَذَابَ
أَرَادُوٓاْ
أَن
يَخۡرُجُواْ
مِنۡهَا
مِنۡ
غَمٍّ
أُعِيدُواْ
فِيهَا
وَذُوقُواْ
عَذَابَ
الحريق ٢٢ ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات
ٱلْحَرِيقِ ٢٢ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ
ٱلۡحَرِيقِ
٢٢
إِنَّ
ٱللَّهَ
يُدۡخِلُ
ٱلَّذِينَ
ءَامَنُواْ
وَعَمِلُواْ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
جنات تجري من تحتها الانهار يحلون فيها من
جَنَّـٰتٍۢ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ
جَنَّٰتٖ
تَجۡرِي
مِن
تَحۡتِهَا
ٱلۡأَنۡهَٰرُ
يُحَلَّوۡنَ
فِيهَا
مِنۡ
اساور من ذهب ولولوا ولباسهم فيها حرير ٢٣
أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍۢ وَلُؤْلُؤًۭا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌۭ ٢٣
أَسَاوِرَ
مِن
ذَهَبٖ
وَلُؤۡلُؤٗاۖ
وَلِبَاسُهُمۡ
فِيهَا
حَرِيرٞ
٢٣
٣٣٤