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٢٢. الحج

الحج

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يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمْ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَىْءٌ عَظِيمٌۭ

١ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع
١ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ
١
كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم
كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَـٰرَىٰ وَمَا هُم
بسكارى ولاكن عذاب الله شديد ٢ ومن الناس من
بِسُكَـٰرَىٰ وَلَـٰكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌۭ ٢ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن
٢
يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد ٣
يُجَـٰدِلُ فِى ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍۢ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَـٰنٍۢ مَّرِيدٍۢ ٣
٣
كتب عليه انه من تولاه فانه يضله ويهديه
كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُۥ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُۥ يُضِلُّهُۥ وَيَهْدِيهِ
الى عذاب السعير ٤ يا ايها الناس ان كنتم في ريب
إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ٤ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِى رَيْبٍۢ
٤
من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفة
مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَـٰكُم مِّن تُرَابٍۢ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍۢ
ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين
ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍۢ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍۢ مُّخَلَّقَةٍۢ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍۢ لِّنُبَيِّنَ
لكم ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم
لَكُمْ ۚ وَنُقِرُّ فِى ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰٓ أَجَلٍۢ مُّسَمًّۭى ثُمَّ
نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ومنكم من يتوفى
نُخْرِجُكُمْ طِفْلًۭا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓا۟ أَشُدَّكُمْ ۖ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ
ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكيلا يعلم من
وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنۢ
بعد علم شييا وترى الارض هامدة فاذا انزلنا عليها
بَعْدِ عِلْمٍۢ شَيْـًۭٔا ۚ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةًۭ فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا
الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج ٥
ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنۢبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍۭ بَهِيجٍۢ ٥
٥

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