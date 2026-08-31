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۞ ومن يقل منهم اني الاه من دونه فذالك نجزيه
۞ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّىٓ إِلَـٰهٌۭ مِّن دُونِهِۦ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ

جهنم كذالك نجزي الظالمين ٢٩ اولم ير الذين كفروا
جَهَنَّمَ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلظَّـٰلِمِينَ ٢٩ أَوَلَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟
٢٩
ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا
أَنَّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًۭا فَفَتَقْنَـٰهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا
من الماء كل شيء حي افلا يومنون ٣٠ وجعلنا في الارض
مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ٣٠ وَجَعَلْنَا فِى ٱلْأَرْضِ
٣٠
رواسي ان تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم
رَوَٰسِىَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًۭا سُبُلًۭا لَّعَلَّهُمْ
يهتدون ٣١ وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن
يَهْتَدُونَ ٣١ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقْفًۭا مَّحْفُوظًۭا ۖ وَهُمْ عَنْ
٣١
اياتها معرضون ٣٢ وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس
ءَايَـٰتِهَا مُعْرِضُونَ ٣٢ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ
٣٢
والقمر كل في فلك يسبحون ٣٣ وما جعلنا لبشر من قبلك
وَٱلْقَمَرَ ۖ كُلٌّۭ فِى فَلَكٍۢ يَسْبَحُونَ ٣٣ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍۢ مِّن قَبْلِكَ
٣٣
الخلد افان مت فهم الخالدون ٣٤ كل نفس ذايقة
ٱلْخُلْدَ ۖ أَفَإِي۟ن مِّتَّ فَهُمُ ٱلْخَـٰلِدُونَ ٣٤ كُلُّ نَفْسٍۢ ذَآئِقَةُ
٣٤
الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة والينا ترجعون ٣٥
ٱلْمَوْتِ ۗ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةًۭ ۖ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ٣٥
٣٥

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