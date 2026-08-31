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۞ وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل
۞ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَىِّ ٱلْقَيُّومِ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ

ظلما ١١١ ومن يعمل من الصالحات وهو مومن فلا يخاف
ظُلْمًۭا ١١١ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌۭ فَلَا يَخَافُ
١١١
ظلما ولا هضما ١١٢ وكذالك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا
ظُلْمًۭا وَلَا هَضْمًۭا ١١٢ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَـٰهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّۭا وَصَرَّفْنَا
١١٢
فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا ١١٣
فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًۭا ١١٣
١١٣

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