تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
۞ وما اعجلك عن
۞ وَمَآ أَعْجَلَكَ عَن

قومك يا موسى ٨٣ قال هم اولاء على اثري وعجلت اليك
قَوْمِكَ يَـٰمُوسَىٰ ٨٣ قَالَ هُمْ أُو۟لَآءِ عَلَىٰٓ أَثَرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ
٨٣
رب لترضى ٨٤ قال فانا قد فتنا قومك من بعدك واضلهم
رَبِّ لِتَرْضَىٰ ٨٤ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنۢ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ
٨٤
السامري ٨٥ فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال
ٱلسَّامِرِىُّ ٨٥ فَرَجَعَ مُوسَىٰٓ إِلَىٰ قَوْمِهِۦ غَضْبَـٰنَ أَسِفًۭا ۚ قَالَ
٨٥
يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا افطال عليكم العهد
يَـٰقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا ۚ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ
ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم
أَمْ أَرَدتُّمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌۭ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم
موعدي ٨٦ قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولاكنا حملنا
مَّوْعِدِى ٨٦ قَالُوا۟ مَآ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَـٰكِنَّا حُمِّلْنَآ
٨٦
اوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذالك القى السامري ٨٧
أَوْزَارًۭا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَـٰهَا فَكَذَٰلِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِرِىُّ ٨٧
٨٧

٣١٧