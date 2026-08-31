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خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى ٥٥ ولقد
خَلَقْنَـٰكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ٥٥ وَلَقَدْ
٥٥
اريناه اياتنا كلها فكذب وابى ٥٦ قال اجيتنا لتخرجنا
أَرَيْنَـٰهُ ءَايَـٰتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ ٥٦ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا
٥٦
من ارضنا بسحرك يا موسى ٥٧ فلناتينك بسحر مثله
مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَـٰمُوسَىٰ ٥٧ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍۢ مِّثْلِهِۦ
٥٧
فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا
فَٱجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًۭا لَّا نُخْلِفُهُۥ نَحْنُ وَلَآ أَنتَ مَكَانًۭا
سوى ٥٨ قال موعدكم يوم الزينة وان يحشر الناس ضحى
سُوًۭى ٥٨ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحًۭى
٥٨
٥٩ فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى ٦٠ قال لهم
٥٩ فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُۥ ثُمَّ أَتَىٰ ٦٠ قَالَ لَهُم
٥٩
٦٠
موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب
مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًۭا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍۢ ۖ
وقد خاب من افترى ٦١ فتنازعوا امرهم بينهم واسروا
وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْتَرَىٰ ٦١ فَتَنَـٰزَعُوٓا۟ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا۟
٦١
النجوى ٦٢ قالوا ان هاذان لساحران يريدان ان يخرجاكم
ٱلنَّجْوَىٰ ٦٢ قَالُوٓا۟ إِنْ هَـٰذَٰنِ لَسَـٰحِرَٰنِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم
٦٢
من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى ٦٣
مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ ٦٣
٦٣
فاجمعوا كيدكم ثم ايتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلى ٦٤
فَأَجْمِعُوا۟ كَيْدَكُمْ ثُمَّ ٱئْتُوا۟ صَفًّۭا ۚ وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَىٰ ٦٤
٦٤

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