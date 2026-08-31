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۞ فخلف من بعدهم
۞ فَخَلَفَ مِنۢ بَعْدِهِمْ

خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا
خَلْفٌ أَضَاعُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُوا۟ ٱلشَّهَوَٰتِ ۖ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا
٥٩ الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولايك يدخلون الجنة
٥٩ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَـٰلِحًۭا فَأُو۟لَـٰٓئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ
٥٩
ولا يظلمون شييا ٦٠ جنات عدن التي وعد الرحمان عباده
وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْـًۭٔا ٦٠ جَنَّـٰتِ عَدْنٍ ٱلَّتِى وَعَدَ ٱلرَّحْمَـٰنُ عِبَادَهُۥ
٦٠
بالغيب انه كان وعده ماتيا ٦١ لا يسمعون فيها لغوا الا
بِٱلْغَيْبِ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ وَعْدُهُۥ مَأْتِيًّۭا ٦١ لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا
٦١
سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا ٦٢ تلك الجنة التي
سَلَـٰمًۭا ۖ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةًۭ وَعَشِيًّۭا ٦٢ تِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِى
٦٢
نورث من عبادنا من كان تقيا ٦٣ وما نتنزل الا بامر ربك له
نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّۭا ٦٣ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ۖ لَهُۥ
٦٣
ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذالك وما كان ربك نسيا ٦٤
مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَٰلِكَ ۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّۭا ٦٤
٦٤

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