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۞ يسالونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج
۞ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِىَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ۗ

وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها ولاكن البر
وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا۟ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَـٰكِنَّ ٱلْبِرَّ
من اتقى واتوا البيوت من ابوابها واتقوا الله
مَنِ ٱتَّقَىٰ ۗ وَأْتُوا۟ ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَٰبِهَا ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ
لعلكم تفلحون ١٨٩ وقاتلوا في سبيل الله الذين
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٨٩ وَقَـٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ
١٨٩
يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين ١٩٠
يُقَـٰتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ١٩٠
١٩٠

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