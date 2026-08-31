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۞ واضرب
۞ وَٱضْرِبْ

لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما
لَهُم مَّثَلًۭا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَـٰبٍۢ وَحَفَفْنَـٰهُمَا
بنخل وجعلنا بينهما زرعا ٣٢ كلتا الجنتين اتت اكلها ولم
بِنَخْلٍۢ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًۭا ٣٢ كِلْتَا ٱلْجَنَّتَيْنِ ءَاتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ
٣٢
تظلم منه شييا وفجرنا خلالهما نهرا ٣٣ وكان له ثمر فقال
تَظْلِم مِّنْهُ شَيْـًۭٔا ۚ وَفَجَّرْنَا خِلَـٰلَهُمَا نَهَرًۭا ٣٣ وَكَانَ لَهُۥ ثَمَرٌۭ فَقَالَ
٣٣
لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا ٣٤
لِصَـٰحِبِهِۦ وَهُوَ يُحَاوِرُهُۥٓ أَنَا۠ أَكْثَرُ مِنكَ مَالًۭا وَأَعَزُّ نَفَرًۭا ٣٤
٣٤

٢٩٧