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۞ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما
۞ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَـٰنًا ۚ إِمَّا

يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما
يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ
اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ٢٣ واخفض لهما
أُفٍّۢ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًۭا كَرِيمًۭا ٢٣ وَٱخْفِضْ لَهُمَا
٢٣
جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني
جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى
صغيرا ٢٤ ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين
صَغِيرًۭا ٢٤ رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِى نُفُوسِكُمْ ۚ إِن تَكُونُوا۟ صَـٰلِحِينَ
٢٤
فانه كان للاوابين غفورا ٢٥ وات ذا القربى حقه
فَإِنَّهُۥ كَانَ لِلْأَوَّٰبِينَ غَفُورًۭا ٢٥ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ
٢٥
والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ٢٦ ان المبذرين
وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ٢٦ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ
٢٦
كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا ٢٧
كَانُوٓا۟ إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَـٰطِينِ ۖ وَكَانَ ٱلشَّيْطَـٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورًۭا ٢٧
٢٧

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