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۞ ان الله
۞ إِنَّ ٱللَّهَ

يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن
يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَـٰنِ وَإِيتَآئِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغْىِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
٩٠ واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان
٩٠ وَأَوْفُوا۟ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَـٰهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا۟ ٱلْأَيْمَـٰنَ
٩٠
بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان
بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ
الله يعلم ما تفعلون ٩١ ولا تكونوا كالتي نقضت
ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ٩١ وَلَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّتِى نَقَضَتْ
٩١
غزلها من بعد قوة انكاثا تتخذون ايمانكم دخلا
غَزْلَهَا مِنۢ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَـٰثًۭا تَتَّخِذُونَ أَيْمَـٰنَكُمْ دَخَلًۢا
بينكم ان تكون امة هي اربى من امة انما يبلوكم الله
بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِىَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ۚ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ
به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون
بِهِۦ ۚ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ
٩٢ ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة ولاكن يضل من
٩٢ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةًۭ وَٰحِدَةًۭ وَلَـٰكِن يُضِلُّ مَن
٩٢
يشاء ويهدي من يشاء ولتسالن عما كنتم تعملون ٩٣
يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ ۚ وَلَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٩٣
٩٣

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