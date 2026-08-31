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۞ ضرب الله مثلا عبدا
۞ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًۭا

مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا
مَّمْلُوكًۭا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَىْءٍۢ وَمَن رَّزَقْنَـٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًۭا
فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله
فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّۭا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُۥنَ ۚ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ
بل اكثرهم لا يعلمون ٧٥ وضرب الله مثلا رجلين
بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٧٥ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًۭا رَّجُلَيْنِ
٧٥
احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه
أَحَدُهُمَآ أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَىْءٍۢ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَىٰهُ
اينما يوجهه لا يات بخير هل يستوي هو ومن يامر
أَيْنَمَا يُوَجِّههُّ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ ۖ هَلْ يَسْتَوِى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ
بالعدل وهو على صراط مستقيم ٧٦ ولله غيب
بِٱلْعَدْلِ ۙ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَٰطٍۢ مُّسْتَقِيمٍۢ ٧٦ وَلِلَّهِ غَيْبُ
٧٦
السماوات والارض وما امر الساعة الا كلمح
ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَآ أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ
البصر او هو اقرب ان الله على كل شيء قدير ٧٧
ٱلْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ قَدِيرٌۭ ٧٧
٧٧
والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شييا
وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنۢ بُطُونِ أُمَّهَـٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْـًۭٔا
وجعل لكم السمع والابصار والافيدة لعلكم
وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰرَ وَٱلْأَفْـِٔدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ
تشكرون ٧٨ الم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء
تَشْكُرُونَ ٧٨ أَلَمْ يَرَوْا۟ إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَٰتٍۢ فِى جَوِّ ٱلسَّمَآءِ
٧٨
ما يمسكهن الا الله ان في ذالك لايات لقوم يومنون ٧٩
مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍۢ لِّقَوْمٍۢ يُؤْمِنُونَ ٧٩
٧٩

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