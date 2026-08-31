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١٦. النحل

النحل

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اتى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون
أَتَىٰٓ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ۚ سُبْحَـٰنَهُۥ وَتَعَـٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ

١ ينزل الملايكة بالروح من امره على من يشاء من
١ يُنَزِّلُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِۦ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ
١
عباده ان انذروا انه لا الاه الا انا فاتقون ٢ خلق
عِبَادِهِۦٓ أَنْ أَنذِرُوٓا۟ أَنَّهُۥ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱتَّقُونِ ٢ خَلَقَ
٢
السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون ٣ خلق
ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ۚ تَعَـٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٣ خَلَقَ
٣
الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين ٤ والانعام
ٱلْإِنسَـٰنَ مِن نُّطْفَةٍۢ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌۭ مُّبِينٌۭ ٤ وَٱلْأَنْعَـٰمَ
٤
خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون
خَلَقَهَا ۗ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌۭ وَمَنَـٰفِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ
٥ ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ٦
٥ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ٦
٥
٦

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