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۞ نبي عبادي اني انا الغفور الرحيم ٤٩ وان عذابي
۞ نَبِّئْ عِبَادِىٓ أَنِّىٓ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٤٩ وَأَنَّ عَذَابِى

٤٩

هو العذاب الاليم ٥٠ ونبيهم عن ضيف ابراهيم ٥١
هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ٥٠ وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَٰهِيمَ ٥١
٥٠
٥١

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