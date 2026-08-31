تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة

١٥. الحجر

الحجر

معلومات
الر تلك ايات الكتاب وقران مبين ١ ربما يود
الٓر ۚ تِلْكَ ءَايَـٰتُ ٱلْكِتَـٰبِ وَقُرْءَانٍۢ مُّبِينٍۢ ١ رُّبَمَا يَوَدُّ

١

الذين كفروا لو كانوا مسلمين ٢ ذرهم ياكلوا
ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَوْ كَانُوا۟ مُسْلِمِينَ ٢ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا۟
٢
ويتمتعوا ويلههم الامل فسوف يعلمون ٣ وما اهلكنا
وَيَتَمَتَّعُوا۟ وَيُلْهِهِمُ ٱلْأَمَلُ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ٣ وَمَآ أَهْلَكْنَا
٣
من قرية الا ولها كتاب معلوم ٤ ما تسبق من امة
مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌۭ مَّعْلُومٌۭ ٤ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ
٤
اجلها وما يستاخرون ٥ وقالوا يا ايها الذي نزل عليه
أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَـْٔخِرُونَ ٥ وَقَالُوا۟ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِى نُزِّلَ عَلَيْهِ
٥
الذكر انك لمجنون ٦ لو ما تاتينا بالملايكة ان كنت
ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌۭ ٦ لَّوْ مَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَـٰٓئِكَةِ إِن كُنتَ
٦
من الصادقين ٧ ما ننزل الملايكة الا بالحق وما كانوا
مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ ٧ مَا نُنَزِّلُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَا كَانُوٓا۟
٧
اذا منظرين ٨ انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ٩
إِذًۭا مُّنظَرِينَ ٨ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَـٰفِظُونَ ٩
٨
٩
ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين ١٠ وما ياتيهم
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِى شِيَعِ ٱلْأَوَّلِينَ ١٠ وَمَا يَأْتِيهِم
١٠
من رسول الا كانوا به يستهزيون ١١ كذالك نسلكه
مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ١١ كَذَٰلِكَ نَسْلُكُهُۥ
١١
في قلوب المجرمين ١٢ لا يومنون به وقد خلت سنة الاولين
فِى قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٢ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِۦ ۖ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ
١٢
١٣ ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون ١٤
١٣ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًۭا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّوا۟ فِيهِ يَعْرُجُونَ ١٤
١٣
١٤
لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون ١٥
لَقَالُوٓا۟ إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَـٰرُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌۭ مَّسْحُورُونَ ١٥
١٥

٢٦٢