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۞ مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الانهار
۞ مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ۖ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ ۖ

اكلها دايم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى
أُكُلُهَا دَآئِمٌۭ وَظِلُّهَا ۚ تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا۟ ۖ وَّعُقْبَى
الكافرين النار ٣٥ والذين اتيناهم الكتاب يفرحون
ٱلْكَـٰفِرِينَ ٱلنَّارُ ٣٥ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَـٰهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ يَفْرَحُونَ
٣٥
بما انزل اليك ومن الاحزاب من ينكر بعضه قل انما
بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ ۖ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُۥ ۚ قُلْ إِنَّمَآ
امرت ان اعبد الله ولا اشرك به اليه ادعو واليه ماب
أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَآ أُشْرِكَ بِهِۦٓ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُوا۟ وَإِلَيْهِ مَـَٔابِ
٣٦ وكذالك انزلناه حكما عربيا ولين اتبعت اهواءهم بعد ما
٣٦ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَـٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّۭا ۚ وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ مَا
٣٦
جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ٣٧ ولقد
جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِىٍّۢ وَلَا وَاقٍۢ ٣٧ وَلَقَدْ
٣٧
ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية وما كان
أَرْسَلْنَا رُسُلًۭا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَٰجًۭا وَذُرِّيَّةًۭ ۚ وَمَا كَانَ
لرسول ان ياتي باية الا باذن الله لكل اجل كتاب ٣٨
لِرَسُولٍ أَن يَأْتِىَ بِـَٔايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍۢ كِتَابٌۭ ٣٨
٣٨
يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب ٣٩ وان ما
يَمْحُوا۟ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ ۖ وَعِندَهُۥٓ أُمُّ ٱلْكِتَـٰبِ ٣٩ وَإِن مَّا
٣٩
نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فانما عليك البلاغ
نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَـٰغُ
وعلينا الحساب ٤٠ اولم يروا انا ناتي الارض ننقصها
وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ٤٠ أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّا نَأْتِى ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا
٤٠
من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع
مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَٱللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِۦ ۚ وَهُوَ سَرِيعُ
الحساب ٤١ وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا
ٱلْحِسَابِ ٤١ وَقَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُ جَمِيعًۭا ۖ
٤١
يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ٤٢
يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍۢ ۗ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّـٰرُ لِمَنْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ٤٢
٤٢

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