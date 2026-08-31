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۞ وان تعجب
۞ وَإِن تَعْجَبْ

فعجب قولهم ااذا كنا ترابا اانا لفي خلق جديد
فَعَجَبٌۭ قَوْلُهُمْ أَءِذَا كُنَّا تُرَٰبًا أَءِنَّا لَفِى خَلْقٍۢ جَدِيدٍ ۗ
اولايك الذين كفروا بربهم واولايك الاغلال في
أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِرَبِّهِمْ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلْأَغْلَـٰلُ فِىٓ
اعناقهم واولايك اصحاب النار هم فيها خالدون ٥
أَعْنَاقِهِمْ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ٥
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