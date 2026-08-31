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١. الفاتحة

الفاتحة

معلومات
بسم الله الرحمان الرحيم ١
بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ ١

١

الحمد لله رب العالمين ٢
ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٢
٢
الرحمان الرحيم ٣ مالك يوم الدين ٤
ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ ٣ مَـٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ٤
٣
٤
اياك نعبد واياك نستعين ٥ اهدنا
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ٥ ٱهْدِنَا
٥
الصراط المستقيم ٦ صراط الذين انعمت
ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ٦ صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ
٦
عليهم غير المغضوب عليهم
عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ
ولا الضالين ٧
وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ٧
٧

١