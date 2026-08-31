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١. الفاتحة
الفاتحة
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النص بالعربي
الترجمة
بسم الله الرحمان الرحيم ١
بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ ١
بِسۡمِ
ٱللَّهِ
ٱلرَّحۡمَٰنِ
ٱلرَّحِيمِ
١
الحمد لله رب العالمين ٢
ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٢
ٱلۡحَمۡدُ
لِلَّهِ
رَبِّ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
٢
الرحمان الرحيم ٣ مالك يوم الدين ٤
ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ ٣ مَـٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ٤
ٱلرَّحۡمَٰنِ
ٱلرَّحِيمِ
٣
مَٰلِكِ
يَوۡمِ
ٱلدِّينِ
٤
اياك نعبد واياك نستعين ٥ اهدنا
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ٥ ٱهْدِنَا
إِيَّاكَ
نَعۡبُدُ
وَإِيَّاكَ
نَسۡتَعِينُ
٥
ٱهۡدِنَا
الصراط المستقيم ٦ صراط الذين انعمت
ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ٦ صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ
ٱلصِّرَٰطَ
ٱلۡمُسۡتَقِيمَ
٦
صِرَٰطَ
ٱلَّذِينَ
أَنۡعَمۡتَ
عليهم غير المغضوب عليهم
عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ
عَلَيۡهِمۡ
غَيۡرِ
ٱلۡمَغۡضُوبِ
عَلَيۡهِمۡ
ولا الضالين ٧
وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ٧
وَلَا
ٱلضَّآلِّينَ
٧
١