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۞ كل الطعام كان حلا لبني
۞ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلًّۭا لِّبَنِىٓ

اسراييل الا ما حرم اسراييل على نفسه من قبل ان تنزل
إِسْرَٰٓءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَٰٓءِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ
التوراة قل فاتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين
ٱلتَّوْرَىٰةُ ۗ قُلْ فَأْتُوا۟ بِٱلتَّوْرَىٰةِ فَٱتْلُوهَآ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ
٩٣ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذالك فاولايك
٩٣ فَمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ
٩٣
هم الظالمون ٩٤ قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفا
هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ ٩٤ قُلْ صَدَقَ ٱللَّهُ ۗ فَٱتَّبِعُوا۟ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًۭا
٩٤
وما كان من المشركين ٩٥ ان اول بيت وضع للناس للذي
وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٩٥ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍۢ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى
٩٥
ببكة مباركا وهدى للعالمين ٩٦ فيه ايات بينات مقام
بِبَكَّةَ مُبَارَكًۭا وَهُدًۭى لِّلْعَـٰلَمِينَ ٩٦ فِيهِ ءَايَـٰتٌۢ بَيِّنَـٰتٌۭ مَّقَامُ
٩٦
ابراهيم ومن دخله كان امنا ولله على الناس حج البيت
إِبْرَٰهِيمَ ۖ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنًۭا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ
من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين
مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًۭا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ عَنِ ٱلْعَـٰلَمِينَ
٩٧ قل يا اهل الكتاب لم تكفرون بايات الله والله شهيد
٩٧ قُلْ يَـٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَـٰبِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ
٩٧
على ما تعملون ٩٨ قل يا اهل الكتاب لم تصدون عن
عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ٩٨ قُلْ يَـٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَـٰبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن
٩٨
سبيل الله من امن تبغونها عوجا وانتم شهداء وما الله
سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًۭا وَأَنتُمْ شُهَدَآءُ ۗ وَمَا ٱللَّهُ
بغافل عما تعملون ٩٩ يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا
بِغَـٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ٩٩ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن تُطِيعُوا۟ فَرِيقًۭا
٩٩
من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين ١٠٠
مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَـٰنِكُمْ كَـٰفِرِينَ ١٠٠
١٠٠

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