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النص بالعربي
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سبح اسم ربك الاعلى ١ الذي خلق فسوى ٢ والذي قدر فهدى
سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ١ ٱلَّذِى خَلَقَ فَسَوَّىٰ ٢ وَٱلَّذِى قَدَّرَ فَهَدَىٰ
سَبِّحِ
ٱسۡمَ
رَبِّكَ
ٱلۡأَعۡلَى
١
ٱلَّذِي
خَلَقَ
فَسَوَّىٰ
٢
وَٱلَّذِي
قَدَّرَ
فَهَدَىٰ
٣ والذي اخرج المرعى ٤ فجعله غثاء احوى ٥ سنقريك
٣ وَٱلَّذِىٓ أَخْرَجَ ٱلْمَرْعَىٰ ٤ فَجَعَلَهُۥ غُثَآءً أَحْوَىٰ ٥ سَنُقْرِئُكَ
٣
وَٱلَّذِيٓ
أَخۡرَجَ
ٱلۡمَرۡعَىٰ
٤
فَجَعَلَهُۥ
غُثَآءً
أَحۡوَىٰ
٥
سَنُقۡرِئُكَ
فلا تنسى ٦ الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ٧ ونيسرك
فَلَا تَنسَىٰٓ ٦ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّهُۥ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ ٧ وَنُيَسِّرُكَ
فَلَا
تَنسَىٰٓ
٦
إِلَّا
مَا
شَآءَ
ٱللَّهُۚ
إِنَّهُۥ
يَعۡلَمُ
ٱلۡجَهۡرَ
وَمَا
يَخۡفَىٰ
٧
وَنُيَسِّرُكَ
لليسرى ٨ فذكر ان نفعت الذكرى ٩ سيذكر من يخشى ١٠
لِلْيُسْرَىٰ ٨ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ٩ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ ١٠
لِلۡيُسۡرَىٰ
٨
فَذَكِّرۡ
إِن
نَّفَعَتِ
ٱلذِّكۡرَىٰ
٩
سَيَذَّكَّرُ
مَن
يَخۡشَىٰ
١٠
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