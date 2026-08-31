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سبح اسم ربك الاعلى ١ الذي خلق فسوى ٢ والذي قدر فهدى
سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ١ ٱلَّذِى خَلَقَ فَسَوَّىٰ ٢ وَٱلَّذِى قَدَّرَ فَهَدَىٰ

١
٢

٣ والذي اخرج المرعى ٤ فجعله غثاء احوى ٥ سنقريك
٣ وَٱلَّذِىٓ أَخْرَجَ ٱلْمَرْعَىٰ ٤ فَجَعَلَهُۥ غُثَآءً أَحْوَىٰ ٥ سَنُقْرِئُكَ
٣
٤
٥
فلا تنسى ٦ الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ٧ ونيسرك
فَلَا تَنسَىٰٓ ٦ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّهُۥ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ ٧ وَنُيَسِّرُكَ
٦
٧
لليسرى ٨ فذكر ان نفعت الذكرى ٩ سيذكر من يخشى ١٠
لِلْيُسْرَىٰ ٨ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ٩ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ ١٠
٨
٩
١٠

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