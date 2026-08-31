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٧٨. النبإ

النبإ

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عم يتساءلون ١ عن النبا العظيم ٢ الذي هم فيه مختلفون ٣
عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ ١ عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ ٢ ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ٣

١
٢
٣

كلا سيعلمون ٤ ثم كلا سيعلمون ٥ الم نجعل الارض مهادا ٦
كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ٤ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ٥ أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَـٰدًۭا ٦
٤
٥
٦
والجبال اوتادا ٧ وخلقناكم ازواجا ٨ وجعلنا نومكم سباتا
وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادًۭا ٧ وَخَلَقْنَـٰكُمْ أَزْوَٰجًۭا ٨ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًۭا
٧
٨
٩ وجعلنا الليل لباسا ١٠ وجعلنا النهار معاشا ١١ وبنينا
٩ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسًۭا ١٠ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًۭا ١١ وَبَنَيْنَا
٩
١٠
١١
فوقكم سبعا شدادا ١٢ وجعلنا سراجا وهاجا ١٣ وانزلنا من
فَوْقَكُمْ سَبْعًۭا شِدَادًۭا ١٢ وَجَعَلْنَا سِرَاجًۭا وَهَّاجًۭا ١٣ وَأَنزَلْنَا مِنَ
١٢
١٣
المعصرات ماء ثجاجا ١٤ لنخرج به حبا ونباتا ١٥ وجنات
ٱلْمُعْصِرَٰتِ مَآءًۭ ثَجَّاجًۭا ١٤ لِّنُخْرِجَ بِهِۦ حَبًّۭا وَنَبَاتًۭا ١٥ وَجَنَّـٰتٍ
١٤
١٥
الفافا ١٦ ان يوم الفصل كان ميقاتا ١٧ يوم ينفخ في الصور
أَلْفَافًا ١٦ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَـٰتًۭا ١٧ يَوْمَ يُنفَخُ فِى ٱلصُّورِ
١٦
١٧
فتاتون افواجا ١٨ وفتحت السماء فكانت ابوابا ١٩ وسيرت
فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًۭا ١٨ وَفُتِحَتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ أَبْوَٰبًۭا ١٩ وَسُيِّرَتِ
١٨
١٩
الجبال فكانت سرابا ٢٠ ان جهنم كانت مرصادا ٢١ للطاغين
ٱلْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ٢٠ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًۭا ٢١ لِّلطَّـٰغِينَ
٢٠
٢١
مابا ٢٢ لابثين فيها احقابا ٢٣ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا
مَـَٔابًۭا ٢٢ لَّـٰبِثِينَ فِيهَآ أَحْقَابًۭا ٢٣ لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًۭا وَلَا شَرَابًا
٢٢
٢٣
٢٤ الا حميما وغساقا ٢٥ جزاء وفاقا ٢٦ انهم كانوا
٢٤ إِلَّا حَمِيمًۭا وَغَسَّاقًۭا ٢٥ جَزَآءًۭ وِفَاقًا ٢٦ إِنَّهُمْ كَانُوا۟
٢٤
٢٥
٢٦
لا يرجون حسابا ٢٧ وكذبوا باياتنا كذابا ٢٨ وكل شيء
لَا يَرْجُونَ حِسَابًۭا ٢٧ وَكَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا كِذَّابًۭا ٢٨ وَكُلَّ شَىْءٍ
٢٧
٢٨
احصيناه كتابا ٢٩ فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا ٣٠
أَحْصَيْنَـٰهُ كِتَـٰبًۭا ٢٩ فَذُوقُوا۟ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ٣٠
٢٩
٣٠

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