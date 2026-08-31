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٧٢. الجن

الجن

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قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا
قُلْ أُوحِىَ إِلَىَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌۭ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَقَالُوٓا۟ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا

عجبا ١ يهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا ٢
عَجَبًۭا ١ يَهْدِىٓ إِلَى ٱلرُّشْدِ فَـَٔامَنَّا بِهِۦ ۖ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ أَحَدًۭا ٢
١
٢
وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا ٣ وانه كان
وَأَنَّهُۥ تَعَـٰلَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا ٱتَّخَذَ صَـٰحِبَةًۭ وَلَا وَلَدًۭا ٣ وَأَنَّهُۥ كَانَ
٣
يقول سفيهنا على الله شططا ٤ وانا ظننا ان لن تقول الانس
يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى ٱللَّهِ شَطَطًۭا ٤ وَأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن تَقُولَ ٱلْإِنسُ
٤
والجن على الله كذبا ٥ وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال
وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًۭا ٥ وَأَنَّهُۥ كَانَ رِجَالٌۭ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍۢ
٥
من الجن فزادوهم رهقا ٦ وانهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث
مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًۭا ٦ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا۟ كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ
٦
الله احدا ٧ وانا لمسنا السماء فوجدناها مليت حرسا
ٱللَّهُ أَحَدًۭا ٧ وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَآءَ فَوَجَدْنَـٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًۭا
٧
شديدا وشهبا ٨ وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن
شَدِيدًۭا وَشُهُبًۭا ٨ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَـٰعِدَ لِلسَّمْعِ ۖ فَمَن
٨
يستمع الان يجد له شهابا رصدا ٩ وانا لا ندري اشر اريد
يَسْتَمِعِ ٱلْـَٔانَ يَجِدْ لَهُۥ شِهَابًۭا رَّصَدًۭا ٩ وَأَنَّا لَا نَدْرِىٓ أَشَرٌّ أُرِيدَ
٩
بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا ١٠ وانا منا الصالحون
بِمَن فِى ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًۭا ١٠ وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّـٰلِحُونَ
١٠
ومنا دون ذالك كنا طرايق قددا ١١ وانا ظننا ان لن نعجز
وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ ۖ كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًۭا ١١ وَأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن نُّعْجِزَ
١١
الله في الارض ولن نعجزه هربا ١٢ وانا لما سمعنا الهدى
ٱللَّهَ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُۥ هَرَبًۭا ١٢ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْهُدَىٰٓ
١٢
امنا به فمن يومن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا ١٣
ءَامَنَّا بِهِۦ ۖ فَمَن يُؤْمِنۢ بِرَبِّهِۦ فَلَا يَخَافُ بَخْسًۭا وَلَا رَهَقًۭا ١٣
١٣

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