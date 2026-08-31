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٥٥. الرحمن

الرحمن

معلومات
الرحمان ١ علم القران ٢ خلق الانسان ٣ علمه البيان ٤
ٱلرَّحْمَـٰنُ ١ عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ ٢ خَلَقَ ٱلْإِنسَـٰنَ ٣ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ٤

١
٢
٣
٤

الشمس والقمر بحسبان ٥ والنجم والشجر يسجدان ٦
ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانٍۢ ٥ وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ٦
٥
٦
والسماء رفعها ووضع الميزان ٧ الا تطغوا في الميزان ٨
وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ٧ أَلَّا تَطْغَوْا۟ فِى ٱلْمِيزَانِ ٨
٧
٨
واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ٩ والارض
وَأَقِيمُوا۟ ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا۟ ٱلْمِيزَانَ ٩ وَٱلْأَرْضَ
٩
وضعها للانام ١٠ فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام ١١
وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ١٠ فِيهَا فَـٰكِهَةٌۭ وَٱلنَّخْلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ١١
١٠
١١
والحب ذو العصف والريحان ١٢ فباي الاء ربكما تكذبان
وَٱلْحَبُّ ذُو ٱلْعَصْفِ وَٱلرَّيْحَانُ ١٢ فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
١٢
١٣ خلق الانسان من صلصال كالفخار ١٤ وخلق الجان من
١٣ خَلَقَ ٱلْإِنسَـٰنَ مِن صَلْصَـٰلٍۢ كَٱلْفَخَّارِ ١٤ وَخَلَقَ ٱلْجَآنَّ مِن
١٣
١٤
مارج من نار ١٥ فباي الاء ربكما تكذبان ١٦ رب
مَّارِجٍۢ مِّن نَّارٍۢ ١٥ فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٦ رَبُّ
١٥
١٦
المشرقين ورب المغربين ١٧ فباي الاء ربكما تكذبان ١٨
ٱلْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمَغْرِبَيْنِ ١٧ فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٨
١٧
١٨

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