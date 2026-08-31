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٥٥. الرحمن
الرحمن
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النص بالعربي
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الرحمان ١ علم القران ٢ خلق الانسان ٣ علمه البيان ٤
ٱلرَّحْمَـٰنُ ١ عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ ٢ خَلَقَ ٱلْإِنسَـٰنَ ٣ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ٤
ٱلرَّحۡمَٰنُ
١
عَلَّمَ
ٱلۡقُرۡءَانَ
٢
خَلَقَ
ٱلۡإِنسَٰنَ
٣
عَلَّمَهُ
ٱلۡبَيَانَ
٤
الشمس والقمر بحسبان ٥ والنجم والشجر يسجدان ٦
ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانٍۢ ٥ وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ٦
ٱلشَّمۡسُ
وَٱلۡقَمَرُ
بِحُسۡبَانٖ
٥
وَٱلنَّجۡمُ
وَٱلشَّجَرُ
يَسۡجُدَانِ
٦
والسماء رفعها ووضع الميزان ٧ الا تطغوا في الميزان ٨
وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ٧ أَلَّا تَطْغَوْا۟ فِى ٱلْمِيزَانِ ٨
وَٱلسَّمَآءَ
رَفَعَهَا
وَوَضَعَ
ٱلۡمِيزَانَ
٧
أَلَّا
تَطۡغَوۡاْ
فِي
ٱلۡمِيزَانِ
٨
واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ٩ والارض
وَأَقِيمُوا۟ ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا۟ ٱلْمِيزَانَ ٩ وَٱلْأَرْضَ
وَأَقِيمُواْ
ٱلۡوَزۡنَ
بِٱلۡقِسۡطِ
وَلَا
تُخۡسِرُواْ
ٱلۡمِيزَانَ
٩
وَٱلۡأَرۡضَ
وضعها للانام ١٠ فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام ١١
وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ١٠ فِيهَا فَـٰكِهَةٌۭ وَٱلنَّخْلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ١١
وَضَعَهَا
لِلۡأَنَامِ
١٠
فِيهَا
فَٰكِهَةٞ
وَٱلنَّخۡلُ
ذَاتُ
ٱلۡأَكۡمَامِ
١١
والحب ذو العصف والريحان ١٢ فباي الاء ربكما تكذبان
وَٱلْحَبُّ ذُو ٱلْعَصْفِ وَٱلرَّيْحَانُ ١٢ فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
وَٱلۡحَبُّ
ذُو
ٱلۡعَصۡفِ
وَٱلرَّيۡحَانُ
١٢
فَبِأَيِّ
ءَالَآءِ
رَبِّكُمَا
تُكَذِّبَانِ
١٣ خلق الانسان من صلصال كالفخار ١٤ وخلق الجان من
١٣ خَلَقَ ٱلْإِنسَـٰنَ مِن صَلْصَـٰلٍۢ كَٱلْفَخَّارِ ١٤ وَخَلَقَ ٱلْجَآنَّ مِن
١٣
خَلَقَ
ٱلۡإِنسَٰنَ
مِن
صَلۡصَٰلٖ
كَٱلۡفَخَّارِ
١٤
وَخَلَقَ
ٱلۡجَآنَّ
مِن
مارج من نار ١٥ فباي الاء ربكما تكذبان ١٦ رب
مَّارِجٍۢ مِّن نَّارٍۢ ١٥ فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٦ رَبُّ
مَّارِجٖ
مِّن
نَّارٖ
١٥
فَبِأَيِّ
ءَالَآءِ
رَبِّكُمَا
تُكَذِّبَانِ
١٦
رَبُّ
المشرقين ورب المغربين ١٧ فباي الاء ربكما تكذبان ١٨
ٱلْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمَغْرِبَيْنِ ١٧ فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٨
ٱلۡمَشۡرِقَيۡنِ
وَرَبُّ
ٱلۡمَغۡرِبَيۡنِ
١٧
فَبِأَيِّ
ءَالَآءِ
رَبِّكُمَا
تُكَذِّبَانِ
١٨
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