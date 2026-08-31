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۞ قال فما خطبكم ايها المرسلون ٣١ قالوا انا ارسلنا الى قوم
۞ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ٣١ قَالُوٓا۟ إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمٍۢ

٣١

مجرمين ٣٢ لنرسل عليهم حجارة من طين ٣٣ مسومة عند ربك
مُّجْرِمِينَ ٣٢ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةًۭ مِّن طِينٍۢ ٣٣ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ
٣٢
٣٣
للمسرفين ٣٤ فاخرجنا من كان فيها من المومنين ٣٥ فما وجدنا
لِلْمُسْرِفِينَ ٣٤ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٣٥ فَمَا وَجَدْنَا
٣٤
٣٥
فيها غير بيت من المسلمين ٣٦ وتركنا فيها اية للذين يخافون
فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍۢ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ٣٦ وَتَرَكْنَا فِيهَآ ءَايَةًۭ لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ
٣٦
العذاب الاليم ٣٧ وفي موسى اذ ارسلناه الى فرعون بسلطان
ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ٣٧ وَفِى مُوسَىٰٓ إِذْ أَرْسَلْنَـٰهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَـٰنٍۢ
٣٧
مبين ٣٨ فتولى بركنه وقال ساحر او مجنون ٣٩ فاخذناه وجنوده
مُّبِينٍۢ ٣٨ فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِۦ وَقَالَ سَـٰحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌۭ ٣٩ فَأَخَذْنَـٰهُ وَجُنُودَهُۥ
٣٨
٣٩
فنبذناهم في اليم وهو مليم ٤٠ وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح
فَنَبَذْنَـٰهُمْ فِى ٱلْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌۭ ٤٠ وَفِى عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ
٤٠
العقيم ٤١ ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم ٤٢
ٱلْعَقِيمَ ٤١ مَا تَذَرُ مِن شَىْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَٱلرَّمِيمِ ٤٢
٤١
٤٢
وفي ثمود اذ قيل لهم تمتعوا حتى حين ٤٣ فعتوا عن امر ربهم
وَفِى ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا۟ حَتَّىٰ حِينٍۢ ٤٣ فَعَتَوْا۟ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ
٤٣
فاخذتهم الصاعقة وهم ينظرون ٤٤ فما استطاعوا من قيام
فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّـٰعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ٤٤ فَمَا ٱسْتَطَـٰعُوا۟ مِن قِيَامٍۢ
٤٤
وما كانوا منتصرين ٤٥ وقوم نوح من قبل انهم كانوا قوما
وَمَا كَانُوا۟ مُنتَصِرِينَ ٤٥ وَقَوْمَ نُوحٍۢ مِّن قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَوْمًۭا
٤٥
فاسقين ٤٦ والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون ٤٧ والارض
فَـٰسِقِينَ ٤٦ وَٱلسَّمَآءَ بَنَيْنَـٰهَا بِأَيْي۟دٍۢ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ٤٧ وَٱلْأَرْضَ
٤٦
٤٧
فرشناها فنعم الماهدون ٤٨ ومن كل شيء خلقنا زوجين
فَرَشْنَـٰهَا فَنِعْمَ ٱلْمَـٰهِدُونَ ٤٨ وَمِن كُلِّ شَىْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ
٤٨
لعلكم تذكرون ٤٩ ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين ٥٠
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩ فَفِرُّوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ ۖ إِنِّى لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌۭ مُّبِينٌۭ ٥٠
٤٩
٥٠
ولا تجعلوا مع الله الاها اخر اني لكم منه نذير مبين ٥١
وَلَا تَجْعَلُوا۟ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرَ ۖ إِنِّى لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌۭ مُّبِينٌۭ ٥١
٥١

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