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۞ لقد رضي الله
۞ لَّقَدْ رَضِىَ ٱللَّهُ

عن المومنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في
عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِى
قلوبهم فانزل السكينة عليهم واثابهم فتحا قريبا ١٨ ومغانم
قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَـٰبَهُمْ فَتْحًۭا قَرِيبًۭا ١٨ وَمَغَانِمَ
١٨
كثيرة ياخذونها وكان الله عزيزا حكيما ١٩ وعدكم الله
كَثِيرَةًۭ يَأْخُذُونَهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًۭا ١٩ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ
١٩
مغانم كثيرة تاخذونها فعجل لكم هاذه وكف ايدي
مَغَانِمَ كَثِيرَةًۭ تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَـٰذِهِۦ وَكَفَّ أَيْدِىَ
الناس عنكم ولتكون اية للمومنين ويهديكم صراطا
ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةًۭ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَٰطًۭا
مستقيما ٢٠ واخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها
مُّسْتَقِيمًۭا ٢٠ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا۟ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا ۚ
٢٠
وكان الله على كل شيء قديرا ٢١ ولو قاتلكم الذين
وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ قَدِيرًۭا ٢١ وَلَوْ قَـٰتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ
٢١
كفروا لولوا الادبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا ٢٢ سنة
كَفَرُوا۟ لَوَلَّوُا۟ ٱلْأَدْبَـٰرَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّۭا وَلَا نَصِيرًۭا ٢٢ سُنَّةَ
٢٢
الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ٢٣
ٱللَّهِ ٱلَّتِى قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًۭا ٢٣
٢٣

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