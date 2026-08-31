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۞ قال اولو جيتكم باهدى مما وجدتم عليه اباءكم
۞ قَـٰلَ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ ۖ

قالوا انا بما ارسلتم به كافرون ٢٤ فانتقمنا منهم فانظر
قَالُوٓا۟ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِۦ كَـٰفِرُونَ ٢٤ فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ ۖ فَٱنظُرْ
٢٤
كيف كان عاقبة المكذبين ٢٥ واذ قال ابراهيم لابيه وقومه
كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٢٥ وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦٓ
٢٥
انني براء مما تعبدون ٢٦ الا الذي فطرني فانه سيهدين
إِنَّنِى بَرَآءٌۭ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ٢٦ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَنِى فَإِنَّهُۥ سَيَهْدِينِ
٢٦
٢٧ وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون ٢٨ بل
٢٧ وَجَعَلَهَا كَلِمَةًۢ بَاقِيَةًۭ فِى عَقِبِهِۦ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٢٨ بَلْ
٢٧
٢٨
متعت هاولاء واباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ٢٩
مَتَّعْتُ هَـٰٓؤُلَآءِ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولٌۭ مُّبِينٌۭ ٢٩
٢٩
ولما جاءهم الحق قالوا هاذا سحر وانا به كافرون ٣٠ وقالوا
وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُوا۟ هَـٰذَا سِحْرٌۭ وَإِنَّا بِهِۦ كَـٰفِرُونَ ٣٠ وَقَالُوا۟
٣٠
لولا نزل هاذا القران على رجل من القريتين عظيم ٣١ اهم
لَوْلَا نُزِّلَ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلٍۢ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ٣١ أَهُمْ
٣١
يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة
يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ
الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم
ٱلدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍۢ دَرَجَـٰتٍۢ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم
بعضا سخريا ورحمت ربك خير مما يجمعون ٣٢ ولولا
بَعْضًۭا سُخْرِيًّۭا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌۭ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ٣٢ وَلَوْلَآ
٣٢
ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمان
أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةًۭ وَٰحِدَةًۭ لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِٱلرَّحْمَـٰنِ
لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ٣٣
لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًۭا مِّن فِضَّةٍۢ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ٣٣
٣٣

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