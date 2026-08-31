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۞ فنبذناه بالعراء وهو سقيم ١٤٥ وانبتنا
۞ فَنَبَذْنَـٰهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيمٌۭ ١٤٥ وَأَنۢبَتْنَا

١٤٥

عليه شجرة من يقطين ١٤٦ وارسلناه الى ماية الف او
عَلَيْهِ شَجَرَةًۭ مِّن يَقْطِينٍۢ ١٤٦ وَأَرْسَلْنَـٰهُ إِلَىٰ مِا۟ئَةِ أَلْفٍ أَوْ
١٤٦
يزيدون ١٤٧ فامنوا فمتعناهم الى حين ١٤٨ فاستفتهم
يَزِيدُونَ ١٤٧ فَـَٔامَنُوا۟ فَمَتَّعْنَـٰهُمْ إِلَىٰ حِينٍۢ ١٤٨ فَٱسْتَفْتِهِمْ
١٤٧
١٤٨
الربك البنات ولهم البنون ١٤٩ ام خلقنا الملايكة اناثا
أَلِرَبِّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ ١٤٩ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَـٰٓئِكَةَ إِنَـٰثًۭا
١٤٩
وهم شاهدون ١٥٠ الا انهم من افكهم ليقولون ١٥١ ولد
وَهُمْ شَـٰهِدُونَ ١٥٠ أَلَآ إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ١٥١ وَلَدَ
١٥٠
١٥١
الله وانهم لكاذبون ١٥٢ اصطفى البنات على البنين ١٥٣
ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَـٰذِبُونَ ١٥٢ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ١٥٣
١٥٢
١٥٣

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