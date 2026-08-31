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۞ واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في
۞ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ فِىٓ أَيَّامٍۢ مَّعْدُودَٰتٍۢ ۚ فَمَن تَعَجَّلَ فِى

يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن
يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ
اتقى واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون
ٱتَّقَىٰ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
٢٠٣ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا
٢٠٣ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُۥ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا
٢٠٣
ويشهد الله على ما في قلبه وهو الد الخصام ٢٠٤
وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِى قَلْبِهِۦ وَهُوَ أَلَدُّ ٱلْخِصَامِ ٢٠٤
٢٠٤
واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث
وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِى ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ
والنسل والله لا يحب الفساد ٢٠٥ واذا قيل له اتق الله
وَٱلنَّسْلَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ٢٠٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ
٢٠٥
اخذته العزة بالاثم فحسبه جهنم ولبيس
أَخَذَتْهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ ۚ فَحَسْبُهُۥ جَهَنَّمُ ۚ وَلَبِئْسَ
المهاد ٢٠٦ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء
ٱلْمِهَادُ ٢٠٦ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَآءَ
٢٠٦
مرضات الله والله رءوف بالعباد ٢٠٧ يا ايها الذين
مَرْضَاتِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ رَءُوفٌۢ بِٱلْعِبَادِ ٢٠٧ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ
٢٠٧
امنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات
ءَامَنُوا۟ ٱدْخُلُوا۟ فِى ٱلسِّلْمِ كَآفَّةًۭ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ
الشيطان انه لكم عدو مبين ٢٠٨ فان زللتم من بعد
ٱلشَّيْطَـٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّۭ مُّبِينٌۭ ٢٠٨ فَإِن زَلَلْتُم مِّنۢ بَعْدِ
٢٠٨
ما جاءتكم البينات فاعلموا ان الله عزيز حكيم
مَا جَآءَتْكُمُ ٱلْبَيِّنَـٰتُ فَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
٢٠٩ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام
٢٠٩ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِى ظُلَلٍۢ مِّنَ ٱلْغَمَامِ
٢٠٩
والملايكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور ٢١٠
وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ وَقُضِىَ ٱلْأَمْرُ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ٢١٠
٢١٠

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