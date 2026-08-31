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٢٣. المؤمنون

المؤمنون

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قد افلح المومنون ١ الذين هم في صلاتهم خاشعون
قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ ٱلَّذِينَ هُمْ فِى صَلَاتِهِمْ خَـٰشِعُونَ

١

٢ والذين هم عن اللغو معرضون ٣ والذين هم للزكاة
٢ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ٣ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَوٰةِ
٢
٣
فاعلون ٤ والذين هم لفروجهم حافظون ٥ الا على
فَـٰعِلُونَ ٤ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَـٰفِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَىٰٓ
٤
٥
ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين ٦ فمن
أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ٦ فَمَنِ
٦
ابتغى وراء ذالك فاولايك هم العادون ٧ والذين هم
ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ٧ وَٱلَّذِينَ هُمْ
٧
لاماناتهم وعهدهم راعون ٨ والذين هم على صلواتهم
لِأَمَـٰنَـٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَٰعُونَ ٨ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَٰتِهِمْ
٨
يحافظون ٩ اولايك هم الوارثون ١٠ الذين يرثون
يُحَافِظُونَ ٩ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْوَٰرِثُونَ ١٠ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ
٩
١٠
الفردوس هم فيها خالدون ١١ ولقد خلقنا الانسان من
ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ١١ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ مِن
١١
سلالة من طين ١٢ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ١٣
سُلَـٰلَةٍۢ مِّن طِينٍۢ ١٢ ثُمَّ جَعَلْنَـٰهُ نُطْفَةًۭ فِى قَرَارٍۢ مَّكِينٍۢ ١٣
١٢
١٣
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا
ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةًۭ فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةًۭ فَخَلَقْنَا
المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا
ٱلْمُضْغَةَ عِظَـٰمًۭا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَـٰمَ لَحْمًۭا ثُمَّ أَنشَأْنَـٰهُ خَلْقًا
اخر فتبارك الله احسن الخالقين ١٤ ثم انكم بعد ذالك
ءَاخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَـٰلِقِينَ ١٤ ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَٰلِكَ
١٤
لميتون ١٥ ثم انكم يوم القيامة تبعثون ١٦ ولقد
لَمَيِّتُونَ ١٥ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ تُبْعَثُونَ ١٦ وَلَقَدْ
١٥
١٦
خلقنا فوقكم سبع طرايق وما كنا عن الخلق غافلين ١٧
خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَـٰفِلِينَ ١٧
١٧

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