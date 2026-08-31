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٢٠. طه

طه

معلومات
طه ١ ما انزلنا عليك القران لتشقى ٢ الا تذكرة
طه ١ مَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰٓ ٢ إِلَّا تَذْكِرَةًۭ

١
٢

لمن يخشى ٣ تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى ٤
لِّمَن يَخْشَىٰ ٣ تَنزِيلًۭا مِّمَّنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَـٰوَٰتِ ٱلْعُلَى ٤
٣
٤
الرحمان على العرش استوى ٥ له ما في السماوات وما في
ٱلرَّحْمَـٰنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ٥ لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى
٥
الارض وما بينهما وما تحت الثرى ٦ وان تجهر بالقول
ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَىٰ ٦ وَإِن تَجْهَرْ بِٱلْقَوْلِ
٦
فانه يعلم السر واخفى ٧ الله لا الاه الا هو له الاسماء
فَإِنَّهُۥ يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى ٧ ٱللَّهُ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ
٧
الحسنى ٨ وهل اتاك حديث موسى ٩ اذ راى نارا
ٱلْحُسْنَىٰ ٨ وَهَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰٓ ٩ إِذْ رَءَا نَارًۭا
٨
٩
فقال لاهله امكثوا اني انست نارا لعلي اتيكم منها بقبس
فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُوٓا۟ إِنِّىٓ ءَانَسْتُ نَارًۭا لَّعَلِّىٓ ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ
او اجد على النار هدى ١٠ فلما اتاها نودي يا موسى ١١ اني
أَوْ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِ هُدًۭى ١٠ فَلَمَّآ أَتَىٰهَا نُودِىَ يَـٰمُوسَىٰٓ ١١ إِنِّىٓ
١٠
١١
انا ربك فاخلع نعليك انك بالواد المقدس طوى ١٢
أَنَا۠ رَبُّكَ فَٱخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۖ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوًۭى ١٢
١٢

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