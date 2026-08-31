تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
۞ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا
۞ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّىٰهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِى كَانُوا۟

عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط
عَلَيْهَا ۚ قُل لِّلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍۢ
مستقيم ١٤٢ وكذالك جعلناكم امة وسطا لتكونوا
مُّسْتَقِيمٍۢ ١٤٢ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَـٰكُمْ أُمَّةًۭ وَسَطًۭا لِّتَكُونُوا۟
١٤٢
شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما
شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًۭا ۗ وَمَا
جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول
جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِى كُنتَ عَلَيْهَآ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ
ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة الا على الذين
مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ
هدى الله وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله
هَدَى ٱللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَـٰنَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ
بالناس لرءوف رحيم ١٤٣ قد نرى تقلب وجهك في السماء
بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌۭ رَّحِيمٌۭ ١٤٣ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى ٱلسَّمَآءِ ۖ
١٤٣
فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد
فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةًۭ تَرْضَىٰهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ
الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وان
ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ ۗ وَإِنَّ
الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم وما الله
ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۗ وَمَا ٱللَّهُ
بغافل عما يعملون ١٤٤ ولين اتيت الذين اوتوا الكتاب
بِغَـٰفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ١٤٤ وَلَئِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ
١٤٤
بكل اية ما تبعوا قبلتك وما انت بتابع قبلتهم
بِكُلِّ ءَايَةٍۢ مَّا تَبِعُوا۟ قِبْلَتَكَ ۚ وَمَآ أَنتَ بِتَابِعٍۢ قِبْلَتَهُمْ ۚ
وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولين اتبعت اهواءهم من
وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍۢ قِبْلَةَ بَعْضٍۢ ۚ وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنۢ
بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين ١٤٥
بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ ۙ إِنَّكَ إِذًۭا لَّمِنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ١٤٥
١٤٥

٢٢