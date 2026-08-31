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۞ وقال الله لا تتخذوا الاهين
۞ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا تَتَّخِذُوٓا۟ إِلَـٰهَيْنِ

اثنين انما هو الاه واحد فاياي فارهبون ٥١ وله ما في السماوات
ٱثْنَيْنِ ۖ إِنَّمَا هُوَ إِلَـٰهٌۭ وَٰحِدٌۭ ۖ فَإِيَّـٰىَ فَٱرْهَبُونِ ٥١ وَلَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ
٥١
والارض وله الدين واصبا افغير الله تتقون ٥٢ وما بكم من
وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا ۚ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَتَّقُونَ ٥٢ وَمَا بِكُم مِّن
٥٢
نعمة فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تجارون ٥٣ ثم اذا
نِّعْمَةٍۢ فَمِنَ ٱللَّهِ ۖ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْـَٔرُونَ ٥٣ ثُمَّ إِذَا
٥٣
كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون ٥٤
كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌۭ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ٥٤
٥٤

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