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۞ والى مدين اخاهم
۞ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ

شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من الاه غيره
شُعَيْبًۭا ۚ قَالَ يَـٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرُهُۥ ۖ
ولا تنقصوا المكيال والميزان اني اراكم بخير
وَلَا تَنقُصُوا۟ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ ۚ إِنِّىٓ أَرَىٰكُم بِخَيْرٍۢ
واني اخاف عليكم عذاب يوم محيط ٨٤ ويا قوم
وَإِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍۢ مُّحِيطٍۢ ٨٤ وَيَـٰقَوْمِ
٨٤
اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس
أَوْفُوا۟ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا۟ ٱلنَّاسَ
اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين ٨٥ بقيت
أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٨٥ بَقِيَّتُ
٨٥
الله خير لكم ان كنتم مومنين وما انا عليكم
ٱللَّهِ خَيْرٌۭ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۚ وَمَآ أَنَا۠ عَلَيْكُم
بحفيظ ٨٦ قالوا يا شعيب اصلاتك تامرك ان نترك
بِحَفِيظٍۢ ٨٦ قَالُوا۟ يَـٰشُعَيْبُ أَصَلَوٰتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ
٨٦
ما يعبد اباونا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك
مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَآ أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِىٓ أَمْوَٰلِنَا مَا نَشَـٰٓؤُا۟ ۖ إِنَّكَ
لانت الحليم الرشيد ٨٧ قال يا قوم ارايتم ان كنت
لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ٨٧ قَالَ يَـٰقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ
٨٧
على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما اريد ان
عَلَىٰ بَيِّنَةٍۢ مِّن رَّبِّى وَرَزَقَنِى مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًۭا ۚ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ
اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح
أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَآ أَنْهَىٰكُمْ عَنْهُ ۚ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَـٰحَ
ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب ٨٨
مَا ٱسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِىٓ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ٨٨
٨٨

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