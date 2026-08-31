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۞ وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم
۞ وَمَا مِن دَآبَّةٍۢ فِى ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ

مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين ٦ وهو
مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّۭ فِى كِتَـٰبٍۢ مُّبِينٍۢ ٦ وَهُوَ
٦
الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام وكان
ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍۢ وَكَانَ
عرشه على الماء ليبلوكم ايكم احسن عملا ولين
عَرْشُهُۥ عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًۭا ۗ وَلَئِن
قلت انكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا
قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِنۢ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟
ان هاذا الا سحر مبين ٧ ولين اخرنا عنهم العذاب الى
إِنْ هَـٰذَآ إِلَّا سِحْرٌۭ مُّبِينٌۭ ٧ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰٓ
٧
امة معدودة ليقولن ما يحبسه الا يوم ياتيهم ليس
أُمَّةٍۢ مَّعْدُودَةٍۢ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُۥٓ ۗ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ
مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزيون
مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ
٨ ولين اذقنا الانسان منا رحمة ثم نزعناها منه انه
٨ وَلَئِنْ أَذَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ مِنَّا رَحْمَةًۭ ثُمَّ نَزَعْنَـٰهَا مِنْهُ إِنَّهُۥ
٨
لييوس كفور ٩ ولين اذقناه نعماء بعد ضراء
لَيَـُٔوسٌۭ كَفُورٌۭ ٩ وَلَئِنْ أَذَقْنَـٰهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ
٩
مسته ليقولن ذهب السييات عني انه لفرح فخور
مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّـَٔاتُ عَنِّىٓ ۚ إِنَّهُۥ لَفَرِحٌۭ فَخُورٌ
١٠ الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولايك لهم
١٠ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ أُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُم
١٠
مغفرة واجر كبير ١١ فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك
مَّغْفِرَةٌۭ وَأَجْرٌۭ كَبِيرٌۭ ١١ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌۢ بَعْضَ مَا يُوحَىٰٓ إِلَيْكَ
١١
وضايق به صدرك ان يقولوا لولا انزل عليه كنز او جاء
وَضَآئِقٌۢ بِهِۦ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا۟ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَآءَ
معه ملك انما انت نذير والله على كل شيء وكيل ١٢
مَعَهُۥ مَلَكٌ ۚ إِنَّمَآ أَنتَ نَذِيرٌۭ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ وَكِيلٌ ١٢
١٢

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